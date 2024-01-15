أشاد بهجوم حماس”.. بريطانيا تباشر إجراءات حظر “حزب التحرير”
أعلن وزير الداخلية البريطاني، جيمس كليفرلي، الاثنين، أنه باشر إجراءات حظر “حزب التحرير”، وهو منظمة سياسية إسلامية سنية، واصفا إياه بأنه معاد للسامية ويروج “للإرهاب”.
وتأسس الحزب عام 1953 ويتخذ من لبنان مقرا له، وينشط في 32 بلدا على الأقل بما في ذلك بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وأستراليا، بحسب وزارة الداخلية البريطانية.
ومن أهدافه على المدى الطويل إقامة “خلافة إسلامية”، وفق فرانس برس.
وقال كليفرلي إن “حزب التحرير منظمة معادية للسامية تعمل بنشاط على الترويج للإرهاب وتشجيعه، بما في ذلك الإشادة والاحتفال بهجمات 7 أكتوبر المروعة (على إسرائيل)”.
وفي حال أقر النواب النص الذي عرضه كليفرلي على البرلمان، فسيدخل الحظر حيز التنفيذ في 19 يناير، مما يجعل دعم المجموعة جريمة يعاقب عليها بالحبس لمدة تصل إلى 14 عاما.وقد يؤدي هذا الأمر أيضا إلى مصادرة أصول.
وأكد بيان حكومي أن “إشادة حزب التحرير بهجمات 7 أكتوبر والأحداث المرتبطة بها، فضلا عن وصفه حماس بـ”الأبطال” على موقعه المركزي على الإنترنت، يشكل ترويجا وتشجيعا للإرهاب”.
وتابع البيان أن “حزب التحرير له تاريخ في الإشادة والاحتفال بالهجمات على إسرائيل والهجمات على اليهود على نطاق أوسع”.
وأضاف “تقف المملكة المتحدة بقوة ضد معاداة السامية ولن تتسامح مع الترويج للإرهاب بأي شكل من الأشكال”.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
13 تعليقات
ومادام نقول في الإبادة الجماعية في فلسطين
تأسس الحزب عام 1953 ويتخذ من لبنان مقرا له
حزب التحرير منظمة معادية للسامية تعمل بنشاط على الترويج للإرهاب منعرف علاش كيكدبو
يريدون إسقاط حزب التحرير فقط
تقف المملكة المتحدة بقوة ضد الإسلام والمسلمين
شيئ طبيعي..فاللوبي الصهيوني أصبح يتحكم في اوروبا وأمريكا.
بريطانيا التي زرعت اليهود في فلسطين فلتأخدهم الى بلدها وتهنينا من شرهم
راعي الارهاب هم الحكومة البريطانية نفسها
شكرا بريطانيا العظمى
اللهم انصر الإسلام والمسلمين يآرب العالمين..
رغم الضغوط الخارجية والداخلية التي يتعرض لها الإسلام والمسلمين فإن الله سينصرهم ولو بعد حين ..
الغرب يعيش حالة رعب من المسلمين الذين يتزايد عددهم ..
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم.المؤامرة ضد الإسلام..
السامية والإرهاب وجهان لعملة واحدة مثل أوربا وامريكا داعمتا للإرهاب والارهابيين