حماس تعلن مق__تل اثنين من الرهائن الإسرائيليين

2024-01-15 / 20:36
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هبة بريس _ وكالات

أعلنت “كتائب القسام”، الجناح العسكري لحركة حماس، الاثنين، مقتل اثنين من الرهائن الإسرائيليين الذين تحتجزهم منذ هجوم السابع من أكتوبر، وذلك من جراء “قصف إسرائيلي” على قطاع غزة، بحسب فيديو نشرته، الاثنين.

وظهرت في الشريط امرأة، هي رهينة بدورها، وقالت إن رجلين كانا محتجزين معها قد قتلا.

وأكدت “كتائب القسام” في بيان مقتل يوسي شرعابي، وتايس فريسكي، في “قصف” للجيش الإسرائيلي على غزة، وفق ما نقلته فرانس برس.

واحتُجز نحو 250 شخصا رهائن خلال هجوم حماس بحسب إسرائيل التي قالت إن 132 منهم ما زالوا في غزة. تم تأكيد مقتل 25 منهم.

واندلعت الحرب بعد شن حماس، المدرجة إرهابية على قوائم دول عدة، في السابع من أكتوبر هجوما غير مسبوق على إسرائيل، أودى بحياة نحو 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وفق إسرائيل.

وفي المقابل، ردت إسرائيل بقصف مكثف وعمليات برية أدت إلى مقتل نحو 24 ألف شخص، غالبيتهم من النساء والأطفال، بحسب وزارة الصحة في غزة.

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