وفاة الدراج الإسباني كارليس فالكون بعد تعرضه لحادث خطير
هبة بريس _ رياضة
توفي الدراج الإسباني كارليس فالكون الإثنين عن 45 عاماً، بعد نحو أسبوع على تعرضه لحادث سقوط خطير في المرحلة الثانية من رالي دكار الصحراوي، حسب ما أعلن فريقه توينترايل ريسينغ.
وكتب الفريق في بيان “تركنا كارليس الإثنين 15 يناير. أكّد الفريق الطبي ان الضرر العصبي الناجم عن توقف القلب بعد الحادث لا يمكن معالجته”.
وبعد نقله إلى مستشفى في الرياض الأحد الماضي، أعيد إلى إسبانيا وهو يعاني من كسر في الفقرة العنقية الثانية ومن وذمة دماغية، حسب مسؤول التواصل في الفريق
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11 تعليقات
Ya rebbi salama ya rebbi salama
Llah yahfad wsf
لا اله الا الله وحده لاشريك له
لا حول ولا قوة الا بالله
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمه واغفر له..
تعازينا الحارة لعائلة الفقيد.اللهم ارحمه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة..
حادث مؤسف جدا نسأل الله تعالى حسن الخاتمة للجميع..
نتقدم بأحر التعازي والمواساة إلى عائلة الإسباني وأصدقائه ..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويه ورزقهم الصبر والسلوان..
حادث خطير ألم به وتسبب له نزيف مما عجل وفاته في الحين ..
قوله تعالى:«وما تدري نفس بأي أرض تموت » ..