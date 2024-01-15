وفاة الدراج الإسباني كارليس فالكون بعد تعرضه لحادث خطير

2024-01-15 / 20:08
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هبة بريس _ رياضة

توفي الدراج الإسباني كارليس فالكون الإثنين عن 45 عاماً، بعد نحو أسبوع على تعرضه لحادث سقوط خطير في المرحلة الثانية من رالي دكار الصحراوي، حسب ما أعلن فريقه توينترايل ريسينغ.

وكتب الفريق في بيان “تركنا كارليس الإثنين 15 يناير. أكّد الفريق الطبي ان الضرر العصبي الناجم عن توقف القلب بعد الحادث لا يمكن معالجته”.

وبعد نقله إلى مستشفى في الرياض الأحد الماضي، أعيد إلى إسبانيا وهو يعاني من كسر في الفقرة العنقية الثانية ومن وذمة دماغية، حسب مسؤول التواصل في الفريق

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