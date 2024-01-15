طنجة.. اعتقال ق__اتل شقيقه بمنطقة “اجزناية “
هبة بريس - مكتب طنجة
اعتقلت عناصر الدرك الملكي بطنجة، صباح اليوم الإثنين مرتكب حريمة القتل التي شهدتها منطقة “اجزناية” والتي راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر .
وقالت مصادر “هبة بريس ” إن الجاني البالغ من العمر 33 سنة فر مباشرة بعد ارتكابه لجريمته البشعة في حق شقيقه أمس الأحد ، قبل أن يتم توقيفه اليوم الاثنين إثر عملية مراقبة لهاتفه وتحديد مكان تواجده.
وقد تم وضع المعني رهن تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الجاري بتعليمات من النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بالجريمة.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
5 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله الا الله وحده لا شريك له
برافو عناصر الدرك الملكي
Llah yahdi ma khla9 wsf
Mezyane meli chedoh bee3da