جلالة الملك يهنئ الملك فريدريك العاشر بمناسبة تتويجه عاهلا لمملكة الدنمارك

هبة بريس _ الرباط

بعث صاحب الجلالة الملك محمد السادس برقية تهنئة إلى صاحب الجلالة الملك فريدريك العاشر، بمناسبة تتويجه عاهلا لمملكة الدنمارك.

ومما جاء في برقية جلالة الملك، “يسعدني أن أتقدم إليكم بتهانئي الحارة بمناسبة تتويجكم عاهلا لمملكة الدنمارك، راجيا لكم ولصاحبة الجلالة الملكة ماري كامل التوفيق في خدمة شعبكم، ولبلدكم الصديق المزيد من الرقي والازدهار في ظل عهد جلالتكم”.

وقال جلالة الملك “ولا يفوتني بهذه المناسبة التاريخية أن أعرب لكم عن مدى تقديري لما يربطنا شخصيا وأسرتينا الملكيتين من أواصر قوية قائمة على الصداقة المتينة والتقدير المتبادل، واعتزازي كذلك بعلاقات التعاون المتميزة التي تجمع بلدينا، والتي يحدوني حرص كبير على مواصلة العمل سويا مع جلالتكم من أجل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات”.

وجدد جلالة الملك لعاهل مملكة الدنمارك ولصاحبة الجلالة الملكة ماري تهانئه الحارة، مشفوعة بصادق متمنياته لجلالتهما ولسائر أفراد أسرتهما الملكية الجليلة بدوام الصحة والسعادة وطول العمر.

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