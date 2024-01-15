سياقة دراجة نارية بطريقة استعراضية خطيرة تقود قاصرا للاعتقال بطنجة

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن طنجة، مساء أمس الأحد 14 يناير الجاري، من توقيف قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، يشتبه في سياقته لدراجة نارية بطريقة استعراضية وخطيرة بالشارع العام وتعريض أمن المواطنين وسلامة ممتلكاتهم للخطر.

وكانت مصالح ولاية أمن طنجة قد تفاعلت، بسرعة وجدية كبيرة، مع تسجيل فيديو منشور على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه دراجة نارية تقوم بمناورات استعراضية وخطيرة في الشارع العام، معرضة سلامة مستعملي الطريق والممتلكات لخطر داهم، حيث باشرت بشأنه أبحاثا مكنت من تحديد هوية السائق المشتبه فيه وتوقيفه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه للبحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، بينما تم إيداع الدراجة النارية المستعملة في هذا النوع من السياقة الخطيرة بالمحجز البلدي على ذمة البحث المتواصل في هذه القضية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp