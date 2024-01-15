آيت الطالب: وزارة الصحة تشرف على 140 ألف مراقبة صحية للمحلات الغذائية

2024-01-15 / 18:22
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هبة بريس _ الرباط

أفاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، اليوم الإثنين بمجلس النواب، أن المصالح الخارجية للوزارة تشرف على 140 ألف مراقبة صحية للمحلات الغذائية، وعلى 13 ألف فحص طبي للعاملين في مجال تهيئة المأكولات والمشروبات.

وأوضح الوزير، في معرض جوابه عن سؤال خلال جلسة الأسئلة الشفوية حول “الأمراض المرتبطة بالبيئة”، تقدم به فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الوزارة تسهر كذلك على 54 ألف حلقة للتوعية الصحية، كما تنجز 8000 تحليل بكتريولوجي للعينات المأخوذة من المأكولات والمشروبات وذلك في إطار برنامج السلامة الغذائية، بالإضافة إلى برنامج دعم مختبرات الصحة العمومية.

واستعرض آيت الطالب برامج الوزارة ذات الصلة بالبيئة، مشيرا إلى أنها تتوفر على برنامج تدبير النفايات الطبية بشراكة مع القطاعات الحكومية المعنية في إطار التنمية المستدامة وفي النقل، بالإضافة إلى برنامج مراقبة جودة الهواء.

وفي هذا السياق، قال المسؤول الحكومي إن الوزارة أنجزت، على سبيل المثال، دراسات لتقدير الوفيات المبكرة على الصعيد الوطني المرتبطة بالعنصر pm2,5 وهي جسيمات هوائية قد تؤثر على صحة الإنسان، مبرزا أن “الخلاصات المسجلة أوضحت “أنه من المحتمل أن تتسبب الجزئيات الدقيقة الموجودة في الهواء في أعراض صحية”.

كما أشار الوزير إلى برنامج مراقبة مياه الشرب والصرف الصحي الذي تقوم بتنفيذه المصالح المختصة بالوزارة بالمراقبة المستمرة لجودة المياه ذات الاستعمال الغذائي وكذلك التتبع الصحي المستمر للمنشآت المائية التي تزود الساكنة بالماء الشروب سواء في الحواضر أو في القرى، بالإضافة إلى برنامج مكافحة نواقل الأمراض مثل الليشمانيا والملاريا.

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