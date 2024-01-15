السكوري: الجفاف أثر على مناصب الشغل بالعالم القروي

هبة بريس - الرباط

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن سنوات الجفاف المتكررة مست التشغيل في العالم القروي.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن جميع الاقاليم تضررت واحصائيات فقدان مناصب الشغل في العالم القروي أبانت عن تأثر واضح.

وأضاف السكوري، أن الحكومة قامت بعدد من الاجراءات من خلال اطلاق برامج لخلق مناصب شغل في العالم القروي.

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