السكوري: الجفاف أثر على مناصب الشغل بالعالم القروي

2024-01-15 / 17:24
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هبة بريس - الرباط

أكد يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، أن سنوات الجفاف المتكررة مست التشغيل في العالم القروي.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين، أن جميع الاقاليم تضررت واحصائيات فقدان مناصب الشغل في العالم القروي أبانت عن تأثر واضح.

وأضاف السكوري، أن الحكومة قامت بعدد من الاجراءات من خلال اطلاق برامج لخلق مناصب شغل في العالم القروي.

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‫7 تعليقات

  1. من يسمع مناصب الشغل يظن حقوق وتأمين وتعويضات وإستحقاق البطالة بعد العجز عن العمل، كل ما في الأمر أن هناك الآلاف من المياومين أغلبهم يعمل في ظروف لا إنسانية ومصيرهم مرتبط بهطول المطر فإن توقف المطر توقفت أرزاقهم

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  7. خليوا الناس تبني. راه معظم العمال في هذا القطاع هاجروا من البادية للمدن. واش لي ابغا يبني بيت واحد يطلب منه ابلآن من عند مهندس معماري….

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