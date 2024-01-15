اكادير : إنطلاق المعارض الإقليمية للصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة

هبة بريس _ ع بركة

تحت شعار : ” منتجات الصناعة التقليدية تراث أصيل في خدمة التنمية المستدامة ”

تنظم جهة سوس ماسة و غرفة الصناعة التقليدية سوس ماسة المعارض الإقليمية للصناعة التقليدية لعمالتي أكادير اداوتنان وانزكان أيت ملول واقليمي طاطا وتارودانت خلال شهر يناير 2024 ، بشراكة مع ولاية جهة سوس ماسة و المديرية الجهوية للصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بأكادير وبتنسيق مع الجماعات المعنية ( أيت ملول، اكادير، طاطا، تارودانت) ، وذلك في اطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين كل من جهة سوس ماسة ، ولاية جهة سوس ماسة ، غرفة الصناعة التقليدية سوس ماسة و المديرية الجهوية للصناعة التقليدية و الاقتصاد الاجتماعي و التضامني بأكادير، و المتعلقة بتنظيم المعارض الإقليمية للصناعة التقليدية بجهة سوس ماسة

وهكذا يتم تنظيم المعرض الإقليمي للصناعة التقليدية لانزكان أيت ملول خلال الفترة الممتدة من 15 الى 21 يناير 2024 بسالحة المحاذية للمركب الثقافي بأيت ملول ، فيما تحتضن ساحة الوحدة بأكادير فعاليات المعرض الإقليمي للصناعة التقليدية لاكادير اداوتنان خلال الفترة الممتدة من 19 الى 25 يناير 2024 بساحة الوحدة بمدينة أكادير، أما المعرض الإقليمي لطاطا فيتم تنظيمه خلال الفترة الممتدة من 24 الى 28 يناير 2024 بساحة العلويين بمدينة طاطا لتختتم هذه المعارض بالمعرض الإقليمي لتارودانت من 25 الى 31 يناير 2024 بساحة 20 غشت بمدينة تارودانت.

وسيشارك في هذه المعارض صانعات وصناع تقليديون يمثلون عمالتي وأقاليم الجهة (إقليم اشتوكة أيت باها – عمالة أكادير اداوتنان- عمالة انزكان أيت ملول– إقليم تارودانت – إقليم تزنيت- إقليم طاطا) الى جانب مشاركة بعض غرف الصناعة التقليدية على المستوى الوطني.

وتتوخى هذه التظاهرات الإسهام في تثمين منتجات الصناعة التقليدية بالجهة والتعريف بها، وخلق فضاءات لتسويقها، من أجل تحسين دخل الحرفيين، والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية لاسيما بالعالم القروي.

و ستشكل هذه المعارض كذلك فرصة سانحة للصانعات و الصناع التقليديين من أجل ابراز مهاراتهم و التعريف بإبداعاتهم واكتشاف زبناء جدد و تمكينهم من الانفتاح على حرف هذا القطاع، فضلا عن كونها محطات لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركات و المشاركين و مناسبة لمضاعفة فرص تسويق منتجات الصناعة التقليدية التي تزخر بها أقاليم الجهة.

و سيعرف كل معرض من هذه المعارض مشاركة نحو 55 صانعة وصانعا تقليديا موزعين بين الحرف الآتية: الجلد – الخياطة التقليدية – الخزف – النجارة الفنية – النقش على الخشب – نسج الزرابي – الصياغة الفضية – المنتوجات النباتية – الحدادة الفنية – التحف الفنية والديكور، فضلا عن تخصيص أروقة للمنتوجات المحلية في إطار دعم قطب الاقتصاد الاجتماعي والتضامني .

ومن المنتظر أن يشهد اليوم الأول من هذه المعارض مراسيم الافتتاح الذي ستحظى من خلاله بعض الفعاليات العاملة بقطاع الصناعة التقليدية بشرف التكريم اعترافا لها بالعطاء وبالمجهودات المتواصلة من اجل الرقي بهذا القطاع.

وستختتم هذه المعارض بتوزيع شواهد تقديرية على اللجنة المنظمة و شواهد المشاركة على الحرفيين والحرفيات و جائزة أحسن رواق وأحسن منتوج.

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