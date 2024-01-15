السكوري: “عدد من الطلبة جاو للتكوين المهني حيت ملقاوش الخدمة بالجامعة”

2024-01-15 / 17:02
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هبة بريس - الرباط

تحدث يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، حول ادماج خريجي التكوين المهني بسوق الشغل.

وقال السكوري في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس النواب يومه الاثنين “كاين كوطا قلال مكيمكنش المتدربين في التكوين المهني يمشيو للجامعة بشكل سلس، لكن العكس و الغريب أن عدد من الطلبة كيجيو للتكوين المهني، بعدما كانو فالجامعة وملقاوش الخدمة، وجاو للتكوين المهني لقاوها.”

وأضاف هذا المعطى يؤكد على أن نسبة ادماج خريجي مؤسسات التكوين المهني مهمة وجد مرتفعة.

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‫4 تعليقات

  1. ما هذا التصريح الغريب في حق الجامعة من قبل وزير؟! بهذا المنطق لماذا لا نغلق كل الجامعات ونحولها إلى مراكز التكوين المهني؟؟!!

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