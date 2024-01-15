وزارة الأوقاف تحدد مبلغ مصاريف الحج في 66.865,50 درهما

2024-01-15 / 16:14
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هبة بريس

أفادت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بأن مبلغ مصاريف الحج لموسم 1445هـ بالنسبة لتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو 66.865,50 درهما.

وذكرت الوزارة، في بلاغ لها، أنه “تنفيذا لقرار اللجنة الملكية للحج الصادر عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 24 ربيع الآخر 1445 موافق لـ 09 نونبر 2023، القاضي بالإعلان للعموم عن مصاريف الحج بمجرد تحديد سعر الخدمات الأساسية من طرف السلطات السعودية، تعلن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أنه بعد التوصل مؤخرا بجميع البيانات المتعلقة بهذه الخدمات، فإن مبلغ مصاريف الحج لهذا الموسم 1445هـ بالنسبة لتنظيم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية هو 66.865,50 درهما، وهو مبلغ غير شامل لمصاريف الجيب”.

ودعت الوزارة “جميع المواطنين المنتقين في عملية القرعة إلى أن يقوموا بأداء مبلغ المصاريف المذكورة دفعة واحدة بإحدى وكالات بريد بنك ابتداء من يوم الإثنين 22 يناير 2024 إلى غاية يوم الأربعاء 31 من يناير 2024”.

وأشارت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية إلى أن مدة ومكان إيداع هذه المصاريف يسريان على المؤطرين من طرف الوزارة وكذا المؤطرين من طرف وكالات الأسفار السياحية.

وأكد بلاغ أنه يتعين على من يتقدم لأداء هذه المصاريف بوكالات بريد بنك أن يكون مصحوبا ببطاقة التعريف الوطنية وبشهادة الانتقاء.

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‫9 تعليقات

  5. هناك من الحجاج المغاربة يقومون بأداء مناسك الحج بالقروض البنكية أو عن طريق الاقتراض..

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  9. السرقة باسم الدين بالعلالي من اين سوف يحصل المغربي على هده ألأموال الله يخود الحق الله قال لمن استطاع اليه سبيلا لكن تحدث عن القوة الجسمانية والوسيلة التي سوف يتنقل على متنها ليس شراء تذاكر باهضة ثمن وتكليف الناس نحن مسلمين لماذا لا يعبر المغاربة من الحدود البرية من المغرب الجزائر تونس ليبيا مصر ثم إلى السعودية لماذا كل هذه الأموال وكل هذا الحقد والغل الدي لا قبله الله الله يخود الحق غالي كان سباب اللهم أرينا فيهم عجائب قدرتك

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