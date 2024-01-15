في زمن شح المياه.. نُفوق بغل بسد الدورات يُعمق المعاناة بسطات

2024-01-15 / 15:52
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محمد منفلوطي_ هبة بريس

يعيش إقليم سطات كسائر العديد من الأقاليم، على وقع الشح الكبير في مياه الشرب، بسبب توالي سنوات الجفاف وانعكاساتها على حقينة السدود المزود الرئيسي لهذه المناطق.

وضعية مقلقة تسائل الجميع، وعلى الجميع تحمل المسؤوليات بدءا من السلطات ووصولا إلى كل فرد من فرد المجتمع.. لاسيما وأن البعض لازال يغرد خارج السرب لا يأبه بالخطر القادم، فتراه يطلق العنان للصنابير والقنوات لملء المسابح الفاخرة وسقي الحدائق الزاهية والحقول الشاسعة، وغسل السيارات الفاخرة و اللائحة طويلة…

أزمة المياه التي حذر منها الوزير الوصي على القطاع داخل قبة البرلمان أكثر من مرة، جعلت السلطات العمومية تستنفر كافة أجهزتها لمواجهة الاشكالية المطروحة والبحث عن الحلول والسيناريوهات المحتملة….

هنا بسد الدورات، هذا التجمع المائي الذي بدوره أصبح في مرمى شح المياه كمزود رئيسي للعديد من المدن والقرى، بدت ملامح انخفاض مستوى حقينته تظهر للعيان، لكن ما يُعاب على القائمين على تدبيره هو ” تقاسم العديد من رواد التواصل الاجتماعي” صورا لنفوق بغل داخل إحدى القنوات المائية المؤدية إليه…

مصطفى الرجالي الفاعل السياسي والجمعوي بمدينة سطات، كتب معلقا على صفحته الفايسبوكية قائلا: “بغل نافق في قلب حقينة سد الدورات الذي يزود عدة مدن وقرى بجهة الدارالبيضاء سطات بالماء الشروب، و من خلال المعاينة يظهر بأن الجثة توجد بنفس النقطة مند عدة أيام على مقربة من مركز القوات المساعدة و من إدارة السد” يقول المتحدث.

وتساءل الرجالي بالقول : ” ترى ما هو رأي السلطات العمومية و كل الجهات المسؤولة في هذه الظاهرة ؟ نتمنى أن تتحرك السلطات المحلية للقيام بجولات على جنبات الحقينة لتنقيتها من الجثة التي من المحتمل أن تنتهي في بحيرة السد مع ما يترتب عن ذلك من انعكاسات خطيرة على صحة المواطنين”.

هي صرخة تختزل حجم المخاطر التي باتت تهدد البشرية جمعاء بسبب توالي سنوت الجفاف وتضرر الفرشة المائية في انتظار أن تجود السماء بعطائها بإذن ربها.

وزير التجهيز والماء “نزار بركة” قد دق في أكثر من مناسبة ناقوس الخطر محذرا من موجة عطش قد تضرب المغرب على اعتبار أن المملكة عرفت نقصا حادا في التساقطات المطرية، في علاقته بحقينة السدود الرئيسية، ومقارنة مع حصيص كل فرد ومتطلباته من هذه المادة الحيوية، شدد من خلالها على أن المغرب يمر من منطق تدبير ندرة المياه إلى تدبير قلة المياه بكيفية هيكلية، داعيا إلى تبني رؤية موحدة بتدابير استعجالية تروم تحقيق الاكتفاء الذاتي من الماء عبر تقنين وترشيد استعماله خاصة في مجال الاقتصاد والفلاحة وغيرها.

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