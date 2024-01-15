إسرائيل لتركيا: تذكروا ما فعلناه معكم بعد الزلزال
هبة بريس - وكالات
اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تركيا اليوم الاثنين، بأنها “في الواقع الذراع التنفيذية لحركة حماس”، وذلك في أعقاب اعتقال الشرطة في أنطاليا للاعب الإسرائيلي، خلال مباراة في الدوري الممتاز في تركيا.
وذكّر غالانت في منشور على حسابه في X، تركيا بالمساعدة السريعة التي قدمتها إسرائيل لها في أعقاب زلزال العام الماضي.
ووصف الوزير معاملة اللاعب ساجيف جيهزكيل بأنها “تنطوي على نفاق ونكران للجميل”.
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8 تعليقات
لا حول ولا قوة الا بالله حسبنا الله ونعم الوكيل في العدو الطاغي..
ها علاش الدولة المغربية رفضت مساعدات بعض الدول خلال زلزال الحوز الاخير
ما فعلته اسرائيل في حق الشعب الفلسطيني أمر محضور دوليا ..
كل الدعم والمساندة والتقدير لتركيا..
لمثل هدا المغرب لم يقبل المساعدات أثناء زلزال الحوز. النصر لملك البلاد وسياسته الحكيمة.
تركيا ترد بالثقيل على إسرائيل التي لا تحترم الشرعية الدولية في حقوق الإنسان..
اللهم كن معهم وليا ونصيراً معينا وظهيرا يآرب العالمين..
على الدول العربية مساندة القضية الفلسطينية العادلة..