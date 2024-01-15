إسرائيل لتركيا: تذكروا ما فعلناه معكم بعد الزلزال

هبة بريس - وكالات

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تركيا اليوم الاثنين، بأنها “في الواقع الذراع التنفيذية لحركة حماس”، وذلك في أعقاب اعتقال الشرطة في أنطاليا للاعب الإسرائيلي، خلال مباراة في الدوري الممتاز في تركيا.

وذكّر غالانت في منشور على حسابه في X، تركيا بالمساعدة السريعة التي قدمتها إسرائيل لها في أعقاب زلزال العام الماضي.

ووصف الوزير معاملة اللاعب ساجيف جيهزكيل بأنها “تنطوي على نفاق ونكران للجميل”.

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