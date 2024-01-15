A Turkish flag flutters atop the Turkish embassy as an Israeli flag is seen nearby, in Tel Aviv, Israel June 26, 2016. REUTERS/Baz Ratner/File Photo

إسرائيل لتركيا: تذكروا ما فعلناه معكم بعد الزلزال

2024-01-15 / 14:52
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هبة بريس - وكالات

اتهم وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، تركيا اليوم الاثنين، بأنها “في الواقع الذراع التنفيذية لحركة حماس”، وذلك في أعقاب اعتقال الشرطة في أنطاليا للاعب الإسرائيلي، خلال مباراة في الدوري الممتاز في تركيا.

وذكّر غالانت في منشور على حسابه في X، تركيا بالمساعدة السريعة التي قدمتها إسرائيل لها في أعقاب زلزال العام الماضي.

ووصف الوزير معاملة اللاعب ساجيف جيهزكيل بأنها “تنطوي على نفاق ونكران للجميل”.

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‫8 تعليقات

  5. لمثل هدا المغرب لم يقبل المساعدات أثناء زلزال الحوز. النصر لملك البلاد وسياسته الحكيمة.

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