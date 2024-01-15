إنريكي في تصريح مثير: “لماذا تسألونني عن حكيمي؟”

خرج الإسباني لويس إنريكي بتصريح مثير ردا على سؤال حول مدى تأثر فريقه باريس سان جيرمان بغياب الدولي المغربي أشرف حكيمي، بسبب مشاركته مع المنتخب الوطني في “الكان”.

وقال إنريكي في معرض جوابه: “حكيمي هو أحد أفضل الأظهرة اليمنى في العالم، وهو اليوم مع منتخب بلاده”.

وأضاف: “لماذا أشتكي؟ إنه ليس معنا، وأنا أحاول الحصول على الأفضل من اللاعبين الموجودين معنا”.

وتابع: “هل افتقدنا حكيمي على الجانب الأيمن؟ وكانغ إن لي لا؟ وكيمبيمبي، وسكرينيار، ونونو مينديز لا؟ لا أعرف لماذا تسألونني ذلك”.

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