كأس آسيا.. منتخب كوريا الجنوبية يبدأ مشواره بثلاثية أمام البحرين

تغلبت كوريا الجنوبية على البحرين 3-1 اليوم الإثنين في المرحلة الأولى من مباريات المجموعة الخامسة ضمن بطولة كأس آسيا قطر 2023.

وكان من الممكن أن تحقق البحرين المفاجأة بخطف تعادل على الأقل من أحد المنتخبات المرشحة للتتويج باللقب إلا أنّ كوريا الجنوبية عرفت كيف تصل إلى مرمى الحارس البحريني إبراهيم لطف الله.

وتقدمت كوريا الجنوبية بفضل هوانغ بوم (38) لتأخذ الأفضلية في الشوط الأول.

وعدلت البحرين النتيجة في بداية الشوط الثاني بتسديدة من عبد الله الحشاش في الدقيقة الواحدة والخمسين لكن لي كانغ فرض نفسه نجماً للقاء بتسجيله ثنائية.

ونجح كانغ لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي في إعادة كوريا الجنوبية للمقدمة (56) قبل أن يبصم على هدف الحسم (68).

وكادت كوريا الجنوبية أن تنهي المباراة بنتيجة أكبر لكن التسرع تارة وسوء الحظ تارة أخرى أبقى النتيجة على حالها.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp