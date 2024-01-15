“التوجهات العامة للتنمية الرقمية” على طاولة المجلس الحكومي
هبة بريس
ينعقد يوم الخميس المقبل، مجلس للحكومة برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بدايته عرضا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية-المغرب الرقمي 2030”.
وأوضح البلاغ أن المجلس سيتدارس، إثر ذلك، ثلاثة مشاريع مراسيم، يتعلق الأول منها بإحداث وتنظيم معهد التكوين في مهن الخبازة والحلويات بالدار البيضاء، والثاني بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، والثالث بتغيير المرسوم الصادر في شأن إحداث منطقة التصدير الحرة للقنيطرة.
وأضاف أن المجلس سيختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
6 تعليقات
اللهم وفق بلدنا للخير يارب العالمين..
التنمية الرقمية هي لغة العصر حالياً..
المغرب ولله الحمد يتطور اقتصاديا واجتماعيا وذالك بتطبيق التنمية الرقمية ..
التنمية الرقمية التي ستخول للمغرب في كأس العالم 2030 بتطوير الاقتصاد واصلاح الإدارة..
اللهم وفق المجلس الحكومي في هذا الانتقال الرقمي ..
بفضل جهود جلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده المغرب في تقدم مستمر..