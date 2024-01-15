الخميسات: علاقات جنسية شاذة مع “حيوان” تورط ابن مسؤول وفتيات

ع. اللطيف بركة - هبة بريس

تفجرت بمدينة الخميسات ، مؤخرا، فضيحة جنسية شادة، بطلها إبن مسؤول بالمدينة ، وعدد من الفتيات، تم توثيقهن بصور وفيديوهات تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي ، يمارسن مع كلاب .

وحسب ما تم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي ، فالشاب المتورط كان ينظم حفلات تحضر فيها المخدرات بأنوعها وخمور ، قل الدخول في الممارسة الجماعية لضيوفه عبر توثيقه لها عبر فيديوهات خادشة، ومقززة، داخل ضيعة كان يخصصها لهذا الغرض ضواحي مدينة الخميسات.

وكشفت مصادر إعلامية، ان تفجير هذه القضية ، بدأت عندما اكتشفت زوجة الشاب المتورط، ألم في جهازها التناسلي مما دفعها إلى زيارة طبيب وبعدها تحاليل وكشوفات مخبرية ، كشفت اصابتها بمرض جنسي ينتقل من الحيوان إلى الإنسان ، وهو ما جعلها تستغرب في البداية قبل ان تكتشف حقيقة ذلك الفيروس الجنسي تم نقله بواسطة زوجها الذي يمارس مع الكلاب ، وبعد محاصرته بالأسئلة، إعترف بالوقائع قبل أن تنتشر مقاطع الفيديو عبر الفضاء الأزرق .

الواقعة حركت مصالح الشرطة بمنطقة أمن الخميسات، مع الاشرطة والصور المتداولة، وقامت بتوقيف بعض من المشتبه بهن، وعددهن 16 فتاة ، كما تم حجز هواتفهن النقالة قصد اجراء الخبرة التقنية ، بما فيهم ابن المسؤول ، مع إخضاعهن إلى الفحوصات الطبية ، تحت تدبير الحراسة النظرية ، في انتظار عرضهم على النيابة العامة المختصة .

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp