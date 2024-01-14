كأس أفريقيا.. المنتخب المصري ينجو من الخسارة أمام الموزمبيق

تعادل المنتخب المصري أمام الموزمبيق بهدفين لمثلهما، مساء اليوم الأحد، ضمن لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أمم أفريقيا المقامة حاليا بكوت ديفوار.

وكان المنتخب المصري السباق إلى التهديف عبر مصطفى محمد في الدقيقة 2.

وأدرك اللاعب ويتي التعادل لموزمبيق في الدقيقة 55، ثم أضاف كليسيو بانكي الهدف الثاني لمنتخب بلاده في الدقيقة 58.

وتحصل المنتخب المصري على ضربة جزاء في الدقيقة 94 بعد العودة إلى “الفار”، سجل منها محمد صلاح هدف التعادل.

ومعلوم أن المنتخب المصري يتواجد في المجموعة الثانية إلى جانب الموزمبيق وغانا والرأس الأخضر.

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