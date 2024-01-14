كأس آسيا.. المنتخب الفلسطيني يتعرض للخسارة أمام إيران

كأس آسيا.. المنتخب الفلسطيني يتعرض للخسارة أمام إيران

2024-01-14 / 20:43
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حقق منتخب إيران فوزا كبيرا على نظيره الفلسطيني 4 – 1 يوم الأحد ضمن منافسات الجولة الأولى بالمجموعة الثالثة بكأس أمم آسيا لكرة القدم.

وتقدم المنتخب الإيراني في الدقيقة الثانية عن طريق كريم أنصار فارد، قبل أن يضيف شجاع خليل زاده الهدف الثاني في الدقيقة 12.

وفي الدقيقة 38 سجل مهدي غايدي الهدف الثالث لإيران، فيما سجل تامر صيام هدف فلسطين الوحيد في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول وفي الدقيقة 55 سجل سردار أزمون الهدف الرابع للمنتخب الإيراني.

وكانت مباريات المجموعة الثالثة قد انطلقت بمباراة الإمارات وهونج كونج، والتي انتهت بفوز الإمارات بنتيجة 3 – 1.

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