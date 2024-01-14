صفقة أنور تمون تفجر أزمة كبيرة بين الرجاء الرياضي والجيش الملكي

صفقة أنور تمون تفجر أزمة كبيرة بين الرجاء الرياضي والجيش الملكي

2024-01-14 / 21:30
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فجرت صفقة انتقال اللاعب أنور تمون من الجيش الملكي إلى الرجاء الرياضي أزمة كبيرة بين الفريقين.

وكان الرجاء الرياضي قد أعلن أمس السبت تعاقده مع اللاعب أنور تمون قادما إليه من فريق أمل الجيش الملكي خلال مرحلة الإنتقالات الشتوية الحالية.

ورد بعدها الجيش الملكي على الصفقة ببلاغ رسمي يؤكد من خلاله أن التعاقد تم دون الحصول على موافقته، معتبرا ذلك متعارضا مع قوانين جامعة الكرة.

وأضاف الجيش الملكي في بلاغه: “تحتفظ إدارة النادي بحقها الكامل في إتخاذ الإجراءات اللازمة واللجوء إلى الوسائل القانونية للدفاع عن حقوق الفريق”.

وتابع: “الأندية الوطنية مرغمة على التخلي بالقيم الرياضية المثلى في تعاملاتها والتفاوض الشفاف، حفاظا على سمعة الرياضة وتعزيز النزاهة في المجال الرياضي”.

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