ريال مدريد يقسو على برشلونة برباعية ويتوج بطلا للسوبر الإسباني

ريال مدريد يقسو على برشلونة برباعية ويتوج بطلا للسوبر الإسباني

2024-01-14 / 21:55
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توج ريال مدريد بكأس السوبر الإسباني، بالفوز الكاسح (4-1) على منافسه برشلونة، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب الأول بارك، في المباراة النهائية.

سجل هدف التقدم لصالح ريال مدريد في الدقيقة السابعة من عمر اللقاء، الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور، من انفراد تام بالمرمى.

وعاد بعدها في الدقيقة “11” من الشوط الأول، فينيسيوس جونيور ليسجل الهدف الثاني لصالح ريال مدريد، بعد عرضية أرضية من زميله رودريجو جوس، ليتابعها بسهولة في الشباك.

وتفوق ريال مدريد من حيث الآداء منذ بداية المباراة، بينما حاول برشلونة في بعض اللحظات مباغتة دفاع الفريق الملكي، ولكن بدون خطورة كبيرة على مرمى الحارس لونين.

وقلص الفارق لصالح برشلونة في الدقيقة “33” من عمر اللقاء، المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي بطريقة رائعة للغاية، من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

وعاد بعدها بـ “6” دقائق فقط، نجم المباراة الأول فينيسيوس جونيور ليسجل الهدف الثالث له ولفريقه ريال مدريد من ركلة جزاء حصل عليها بعد خطأ من المدافع أراوخو ضده.

وفي الشوط الثاني تواصلت سيطرة ريال مدريد على المباراة، حتى تمكن المهاجم البرازيلي رودريجو جوس من تسجيل الهدف الرابع للفريق الملكي في الدقيقة “64” من عمر اللقاء.

وأشهر حكم المباراة في الدقيقة “71” من المواجهة، البطاقة الحمراء للمدافع الأوروجوياني رونالد أراوخو بسبب تدخله العنيف على الجناح البرازيلي فينيسيوس جونيور.

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