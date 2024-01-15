سائق “طاكسي” يسرق حقيبة زبونته ويتسبب في حادث سير خطير بالرباط
فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص كان يتولى سياقة سيارة أجرة، تسبب في حادثة سير بجروح بعد محاولته الفرار إثر ارتكابه لعملية سرقة.
وذكر مصدر أمني أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيه، الذي كان يسوق سيارة أجرة من الصنف الصغير، في سرقة حقيبة ومتعلقات شخصية مملوكة لسيدة قام بإيصالها، قبل أن يحاول الفرار ويتسبب في ارتكاب حادثة سير، مصيبا ستة زبائن بجروح كانوا يجلسون في باحة أحد المقاهي.
وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة داخل السيارة المتسببة في الحادثة مكنت من حجز ثلاث أسلحة بيضاء، يشتبه في حيازتها لأغراض إجرامية.
وقد تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم إيداع السائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
9 تعليقات
الان أصبح لزاما تطبيق التطبيق الامني المركب في سيارات الاجرة وفي الحافلات .وأصبح لزاما إعادة النظر في تسليم رخصة الثقة
لا حول ولا قوة الا بالله
لا اله إلا الله وحده لا شريك له
Ya rebbi salama chno welina kanchofo
Llah yahfad wsf
دابا هذا واش شافر الطاكسي ممكن ولكن إذا كان هو مول الطاكسي راه خاصو لعقل
اشبقى لينا حتى التاكسي مبقاش فيه الامان
نسيت حقيبتي في طاكسي بملقا، به جواز السفر والنقود، أصبت بهلع كنت سأقضي خمسة أيام بملقا وأعود إلى المغرب.
الحمد لله اتصلت بدورية للشرطة كما أن صاحب المنزل اتصل بمركز الطاكسيات .
بعد ساعة اتصل بنا صاحب المنزل قائلا سيمر غدا سائق الطاكسي حاملا الحقيبة وبالفعل تسلمت حقيبتي سالمة.
قمة الأخلاق.
الحمد لله كنت السائق التاكسي فى باريس مدت 10 سنوت ونسة مرآة مغرية حاقيبتها المملوا بى مجوهرتيها وبحة عنها حت وجدتها وسلمتها حقيبتها ولام يغرني ابليس الحمدالله ونا ان أشعر بى الرحة النفسية وبى الرزق حلال وشكرا لله تعالى وموري المدينة على أحسن مايرام