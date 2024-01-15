سائق “طاكسي” يسرق حقيبة زبونته ويتسبب في حادث سير خطير بالرباط

هبة بريس

فتحت فرقة الشرطة القضائية بمنطقة يعقوب المنصور بولاية أمن الرباط بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في ساعة متأخرة من مساء أمس الأحد، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة لشخص كان يتولى سياقة سيارة أجرة، تسبب في حادثة سير بجروح بعد محاولته الفرار إثر ارتكابه لعملية سرقة.

وذكر مصدر أمني أن المعلومات الأولية للبحث تشير إلى تورط المشتبه فيه، الذي كان يسوق سيارة أجرة من الصنف الصغير، في سرقة حقيبة ومتعلقات شخصية مملوكة لسيدة قام بإيصالها، قبل أن يحاول الفرار ويتسبب في ارتكاب حادثة سير، مصيبا ستة زبائن بجروح كانوا يجلسون في باحة أحد المقاهي.

وأضاف المصدر ذاته أن عمليات التفتيش المنجزة داخل السيارة المتسببة في الحادثة مكنت من حجز ثلاث أسلحة بيضاء، يشتبه في حيازتها لأغراض إجرامية.

وقد تم نقل المصابين للمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، بينما تم إيداع السائق المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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