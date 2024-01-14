كأس أفريقيا.. منتخب الرأس الأخضر يحقق فوزا مثيرا أمام غانا

كأس أفريقيا.. منتخب الرأس الأخضر يحقق فوزا مثيرا أمام غانا

2024-01-14 / 23:02
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حقق منتخب الرأس الأخضر فوزا مثيرا أمام نظيره الغاني بهدفين لواحد، مساء اليوم الأحد، لحساب لقاءات الجولة الأولى من مرحلة مجموعات كأس أفريقيا.

وسجل منتخب الرأس الأخضر هدف التقدم عبر اللاعب مونتيرو في الدقيقة 17، وأدرك دجيكو التعادل لغانا في الدقيقة 56، قبل أن يوقع البديل رودريغيز هدف الفوز للرأس الأخضر في الدقيقة 92.

هذا الفوز يضع الرأس الأخضر في صدارة المجموعة الثانية برصيد 3 نقاط، علما أن المجموعة تضم أيضا كلا من غانا ومصر والموزمبيق.

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