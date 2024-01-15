مدرب غانا يتعرض لمحاولة إعتداء بعد الخسارة أمام الرأس الاخضر في “الكان”

مدرب غانا يتعرض لمحاولة إعتداء بعد الخسارة أمام الرأس الاخضر في “الكان”

2024-01-15 / 10:42
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تعرض كريس هيوتون مدرب منتخب غانا، لمحاولة اعتداء في فندق الإقامة بكوت ديفوار، عقب الخسارة 1-2 أمام الرأس الأخضر، في الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس أمم أفريقيا.

وكشفت صحيفة “ذا صن” نقلا عن تقارير صحفية محلية، عن تعرض هيوتون لهجوم من أحد مشجعي غانا في فندق الإقامة عقب اللقاء، بعد الخسارة أمام الرأس الأخضر، وسط تضارب حول إلقاء القبض على هذا المشجع من عدمه.

وقال هيوتون بعد المباراة “نشعر بخيبة أمل كبيرة للغاية بسبب النتيجة.. لقد دخلنا المباراة بخطة لعب، ثم قمنا بتغييرها للمزيد من الضغط الهجومي ولكننا استقبلنا هدفا صادما قبل النهاية”.

وأضاف “هذه المجموعة من اللاعبين تعرف أيضا كيف يرى الشعب الغاني هذه المباراة، ويرى هذه البطولة وتوقعاتنا في هذه البطولة.. نشعر بخيبة أمل ونسعى لتصحيح الأمور سريعا”.

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