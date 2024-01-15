بعد رفض السلطات الإسبانية تجديد إقامتها.. الانفصالية اميناتو حيدر تذرف “دموع التماسيح”
لجأت الانفصالية اميناتو حيدر الى نشر الأكاذيب وذرف دموع التماسيح بعد اتجاه السلطات الإسبانية نحو رفض تجديد إقامتها باسبانيا بسبب عدم استيفاء المعنية بالأمر للشروط القانونية عكس ماتروج له حيدر.
وعمدت الانفصالية اميناتو حيدر الى ترويج الاكاذيب عبر وكالة الأنباء “أوربا بريس” في سعي منها للضغط على السلطات الإسبانية، لتجديد إقامتها التي كانت حصلت عليها في 2007، مدعية أن قرار طردها من الأراضي الإسبانية هو قرار سياسي. رغم انه قرار قانوني يتعلق بعدم استيفاءها لشروط الإقامة التي تضعها الحكومة الإسبانية.
الانفصالية المدعومة من طرف النظام العسكري الجزائري ، وصفت القرار الإداري بأنه “إجراء سياسي، نابع عن تواطئ إسباني مغربي.
على غرار ما وقع معها سنة 2009” بحسب تعبيرها ، في وقت قال فيه “فرانسيسكو مارتن”. مندوب الحكومة المركزية بمدريد. إنه تمخض عن خرق “أميناتو حيدر” للقانون المعمول به في هذا الصدد. مما استوجب رفض طلبها تجديد تصريح الإقامة .
واستفادت الانفصالية اميناتو حيدر طيلة 16 سنة من الإقامة باسبانيا ، حيث عملت طيلة هذه المدة على الدعاية الأطروحة الانفصالية عبر الترويج للمغالطات في محاولة لكسب تعاطف جهات معادية للوحدة الترابية للمغرب داخل اسبانيا ، الا أن المسار الجديد للعلاقات بين الرباط ومدريد قطع الطريق على حيدر وداعميها بحيث أضحى الآن السماح لها بدخول الأراضي الاسبانية مرهون بحصولها على تأشيرة سفر .تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
12 تعليقات
على سلامتك ياوجه الشام والتعاسة، سيري عن القوة المضروبة تديري طوابير على لحليب او سميد او … او كلشي
انصح اميناتو حيدر ان تلجأ الى موريتانيا وتطلب جنسيتها الحقيقية
فيه كثير من ساكنة تندوف التي تنتمي الى حركة البوليساريو وصلت الى الرشد و ابتعدت عن الغيْ و طلبت الجنسية الموريتانية…
اضن ستجد راحتها و تعود الى جذورها الحقيقية …
لجأت الانفصالية اميناتو حيدر الى نشر الأكاذيب وذرف دموع التماسيح
لماذا تم رفض تجديد إقامتها باسبانيا
وهل ذلك بسبب عدم استيفاء المعنية بالأمر للشروط القانونية
لماذا عمدت الانفصالية اميناتو حيدر الى ترويج الاكاذيب
في سعي منها للضغط على السلطات الإسبانية لتجديد إقامتها التي كانت حصلت عليها في 2007
لأنها مدعومة من طرف النظام العسكري الجزائري
تستحق اكتر من دلك لأنها خانت وطنها المغرب وهدا هو مصير جميع الخونة لوطنهم لا مكان للخونة في اقاليمنا الجنوبية بالمملكة المغربية
Il faut lui retirer la nationalité marocaine car il est soit disant polisarinne
هل صحيح أن هده الانفصالية محسوبة كموظفة شبح بجماعة بالاقاليم الصحراوية وتتقاضى راتبا رغم تنها تعيش باسبانيا
يجب منع هذه المعتوهة من دخول أرض الوطن نهائيا. فلتذهب لتراب محتضنيها