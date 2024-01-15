بعد رفض السلطات الإسبانية تجديد إقامتها.. الانفصالية اميناتو حيدر تذرف “دموع التماسيح”

2024-01-15 / 12:20
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هبة بريس - الرباط

لجأت الانفصالية اميناتو حيدر الى نشر الأكاذيب وذرف دموع التماسيح بعد اتجاه السلطات الإسبانية نحو رفض تجديد إقامتها باسبانيا بسبب عدم استيفاء المعنية بالأمر للشروط القانونية عكس ماتروج له حيدر.

وعمدت الانفصالية اميناتو حيدر الى ترويج الاكاذيب عبر وكالة الأنباء “أوربا بريس” في سعي منها للضغط على السلطات الإسبانية، لتجديد إقامتها التي كانت حصلت عليها في 2007، مدعية أن قرار طردها من الأراضي الإسبانية هو قرار سياسي. رغم انه قرار قانوني يتعلق بعدم استيفاءها لشروط الإقامة التي تضعها الحكومة الإسبانية.

الانفصالية المدعومة من طرف النظام العسكري الجزائري ، وصفت القرار الإداري بأنه “إجراء سياسي، نابع عن تواطئ إسباني مغربي.
على غرار ما وقع معها سنة 2009” بحسب تعبيرها ، في وقت قال فيه “فرانسيسكو مارتن”. مندوب الحكومة المركزية بمدريد. إنه تمخض عن خرق “أميناتو حيدر” للقانون المعمول به في هذا الصدد. مما استوجب رفض طلبها تجديد تصريح الإقامة .

واستفادت الانفصالية اميناتو حيدر طيلة 16 سنة من الإقامة باسبانيا ، حيث عملت طيلة هذه المدة على الدعاية الأطروحة الانفصالية عبر الترويج للمغالطات في محاولة لكسب تعاطف جهات معادية للوحدة الترابية للمغرب داخل اسبانيا ، الا أن المسار الجديد للعلاقات بين الرباط ومدريد قطع الطريق على حيدر وداعميها بحيث أضحى الآن السماح لها بدخول الأراضي الاسبانية مرهون بحصولها على تأشيرة سفر .

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‫9 تعليقات

  1. على سلامتك ياوجه الشام والتعاسة، سيري عن القوة المضروبة تديري طوابير على لحليب او سميد او … او كلشي

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  2. انصح اميناتو حيدر ان تلجأ الى موريتانيا وتطلب جنسيتها الحقيقية
    فيه كثير من ساكنة تندوف التي تنتمي الى حركة البوليساريو وصلت الى الرشد و ابتعدت عن الغيْ و طلبت الجنسية الموريتانية…
    اضن ستجد راحتها و تعود الى جذورها الحقيقية …

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  9. تستحق اكتر من دلك لأنها خانت وطنها المغرب وهدا هو مصير جميع الخونة لوطنهم لا مكان للخونة في اقاليمنا الجنوبية بالمملكة المغربية

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