الجزائري عمروش مدرب تنزانيا يخرج بتصريحات خطيرة تجاه المغرب و”الكاف”

خرج الجزائري عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا بتصريحات خطيرة تجاه المنتخب الوطني المغربي والكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.

وقال عمروش في تصريحات لقناة تلفزيونية جزائرية: “هزيمتنا أمام المنتخب المغربي في تصفيات المونديال ساهمت فيها قوة الإتحاد المغربي لكرة القدم، والمغرب حاليا قوة ضاربة في كرة القدم وهو من يسير حاليا شؤون الكرة الأفريقية”.

وأضاف: “لقد كنا نريد أن نلعب ضد المغرب في تصفيات المونديال على الساعة الثانية زوالا، لكنهم أجبرونا على اللعب في الساعة الثامنة مساء”.

وتابع: “المغرب هو من يختار حكام مبارياته والجامعة المغربية تفرض نفسها على الجميع، ونحن لن نواجه المنتخب المغربي فقط، بل سنلعب ضد منتخب كبير وأمور خفية أخرى”.

وتأتي تصريحات الجزائري عمروش قبل ساعات على مباراة المنتخبين المغربي والتنزاني في “الكان”، علما أن المدرب المذكور سبق له أن خرج بتصريحات إيجابية تجاه المنتخب المغربي، قبل أن يغير مواقفه بشكل مفاجئ.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp