الجزائري عمروش مدرب تنزانيا يخرج بتصريحات خطيرة تجاه المغرب و”الكاف”
خرج الجزائري عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا بتصريحات خطيرة تجاه المنتخب الوطني المغربي والكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم.
وقال عمروش في تصريحات لقناة تلفزيونية جزائرية: “هزيمتنا أمام المنتخب المغربي في تصفيات المونديال ساهمت فيها قوة الإتحاد المغربي لكرة القدم، والمغرب حاليا قوة ضاربة في كرة القدم وهو من يسير حاليا شؤون الكرة الأفريقية”.
وأضاف: “لقد كنا نريد أن نلعب ضد المغرب في تصفيات المونديال على الساعة الثانية زوالا، لكنهم أجبرونا على اللعب في الساعة الثامنة مساء”.
وتابع: “المغرب هو من يختار حكام مبارياته والجامعة المغربية تفرض نفسها على الجميع، ونحن لن نواجه المنتخب المغربي فقط، بل سنلعب ضد منتخب كبير وأمور خفية أخرى”.
وتأتي تصريحات الجزائري عمروش قبل ساعات على مباراة المنتخبين المغربي والتنزاني في “الكان”، علما أن المدرب المذكور سبق له أن خرج بتصريحات إيجابية تجاه المنتخب المغربي، قبل أن يغير مواقفه بشكل مفاجئ.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
7 تعليقات
اتوجه بدوري الى الفريق الوطني المغربي ان يرجع ليه الصرف و يظهر له ما يسوى… اعطيوه اطريحة عافاكم
لواه كنا نلعب مع الثانية وأصبحنا نلعب بالليل….
قلبو ليه السوايع عفاكم
اوا من بعد؟؟
بلد الطوابير لا كلمة لها عل الساحة الرياضية
و لكن سبق له أن خرج بتصريحات إيجابية تجاه المنتخب المغربي
Hadchy li gal gha kedoub
Bayna baghi yejbad gha seda3 wsf
Ila 3endo rah khaso ybayn f tiran bee3da
الجامعة المغربية تفرض نفسها على الجميع