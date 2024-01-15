هل يتدخل “الكاف” لمعاقبة مدرب تنزانيا بعد تصريحاته الخطيرة؟
باتت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” مطالبة بضرورة التدخل لمعاقبة الجزائري عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا بعد خروجه بتصريحات خطيرة وجه فيها إتهامات غير مسؤولة للمنتخب المغربي والجهاز الوصي على الكرة في القارة الأفريقية.
واتهم عمروش المغرب بالتحكم في شؤون “كاف”، معتبرا الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم مجرد هيئة صورية يتحكم فيها الإتحاد المغربي لكرة القدم.
تصريحات مدرب تنزانيا أساءت كثيرا لكرة القدم في القارة الأفريقية ووضعت “كاف” أمام إمتحان حقيقي من أجل التدخل وإتخاذ إجراءات صارمة في حق المدرب الجزائري عادل عمروش، الذي غير من مواقفه لإرضاء “نظام الكابرانات” بحثا عن وظيفة جديدة في بلده بعدما بات مستقبله مع تنزانيا على كف عفريت.
تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
31 تعليقات
بالأمس نوه بالمغاربة وبالمغرب وفجأة غير موقفه، سبحان الله العظيم، معناه توصل بتعليمات من العسكر حكام الجزائر.
بالأمس نوه بالمغرب وفجأة غير موقفه، سبحان الله العظيم، أكيد توصل بتعليمات العسكر الجزائري الحاقد على المغرب.
رد على “حكيم ”
على أساس أن طنزانيا إذا لعبت في الساعة الثالثة كان لاعبوها سيلعب بقدمين عكس الساعة السادسة فهم لا يلعبون إلا بقدم واحدة .
الكولسة الشعب الوحيد الذي يتكلم عنها هو شعب القوة الضاربة في الجهل ، حتى شعوب أفريقيا التي كنا نراها بالأمس متخلفة عن الركب لم نسمع منها كلاما كهذا .
المواطنين الجزائريين الانتهازيين فهموا عقلية شنقريحة و تبون
لي محتاج اوصل لشي مصلحة و لا شي ميزانية أصبح يبيع نفسه لمعكسة المغرب في جميع المجالات
الانتهازيين و الوصوليين منعدني الضمير فهموا ما يوصلهم لميزانية شنقريحة و تبون
يبقى الكرغولي كرغولي حاقد على كل ما هو مغربي ولو كذبا و بهتانا ..مكاين لا خاوة خاوة ولا هم يحزنون ، إخوتي هم المغاربة فقط لا غير 🇲🇦🇲🇦🇲🇦
اوجعكم الحق يا العياشة يا عبيد الديوث
سير الله يلع…..ن طب…..ون مك يا ولد المو….سخة باينة فيك معندكش الاب
اولا باينة فيك ممربيش ومنعندكش الاصل شوف شحال ديتي ديال الذنوب اقليل الاصل نحن عبيد الله ولسنا عبيدا لاحد هذه الاسطوانة ابناء فرنسا من يرددها واظن انك منهم
بعد زمبقة الفراعنة بزمباق محترم،منتخب انا الغولا يتغول على منتخب تبون.
كوابيس سعيدة مليئة بالرعب يا تبونيين.
الديوثي هو ابوك يإبن العثماني و الفرنسي و أختك في شوارع دبي و باريس
للعالم كل عارف بلي مراكش تاع كويسه