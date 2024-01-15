هل يتدخل “كاف” لمعاقبة مدرب تنزانيا بعد تصريحاته الخطيرة؟

هل يتدخل “الكاف” لمعاقبة مدرب تنزانيا بعد تصريحاته الخطيرة؟

2024-01-15 / 12:00
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باتت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” مطالبة بضرورة التدخل لمعاقبة الجزائري عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا بعد خروجه بتصريحات خطيرة وجه فيها إتهامات غير مسؤولة للمنتخب المغربي والجهاز الوصي على الكرة في القارة الأفريقية.

واتهم عمروش المغرب بالتحكم في شؤون “كاف”، معتبرا الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم مجرد هيئة صورية يتحكم فيها الإتحاد المغربي لكرة القدم.

تصريحات مدرب تنزانيا أساءت كثيرا لكرة القدم في القارة الأفريقية ووضعت “كاف” أمام إمتحان حقيقي من أجل التدخل وإتخاذ إجراءات صارمة في حق المدرب الجزائري عادل عمروش، الذي غير من مواقفه لإرضاء “نظام الكابرانات” بحثا عن وظيفة جديدة في بلده بعدما بات مستقبله مع تنزانيا على كف عفريت.

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‫9 تعليقات

  4. كرغولي لايلد إلا كرغولي النفاق والكذب الموصوف والتخلف الممنهج والجبن والعجز امام المغاربة والمغرب

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  7. الله يحفظ ويستر هد الناس ما بقى لهم لا عقل ولا ادب ولا إنسانية أغلبهم يتهجمون عن المغرب بدون احترام

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  8. بيدق من بيادق كابرانات فرنسا. مايقوم به مثل كمامرهم المشؤومة. المليئة بالبغض. والكراهية…. ماذا ستفعل مع قوم لا تاريخ لا هوية. الدور الذي خصص لهم يقومون به. لهذا كنا دائما نقول ماكاين لا خاوة ولا هم يحزنون فلنكن حذرين من هذا النوع من البشر خبتهم مثل خبث من وضعتهم. نتتذكر مع من حاشرنا الله في الجوار. رحم الله الحسن الثاني من هذه المقولة المشهورة له.

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  9. تصريحات مدرب تنزانيا الجزائري الاصل تبقى من تعليمات الكبرانات وبالتالي فوجب على الكاف وقف هده المهزلة لان مثل هدا النوع من البشر لا يشرف افريقيا بل يزيد من متاعبها

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