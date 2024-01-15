هل يتدخل “الكاف” لمعاقبة مدرب تنزانيا بعد تصريحاته الخطيرة؟

باتت الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف” مطالبة بضرورة التدخل لمعاقبة الجزائري عادل عمروش، مدرب منتخب تنزانيا بعد خروجه بتصريحات خطيرة وجه فيها إتهامات غير مسؤولة للمنتخب المغربي والجهاز الوصي على الكرة في القارة الأفريقية.

واتهم عمروش المغرب بالتحكم في شؤون “كاف”، معتبرا الكونفدرالية الأفريقية لكرة القدم مجرد هيئة صورية يتحكم فيها الإتحاد المغربي لكرة القدم.

تصريحات مدرب تنزانيا أساءت كثيرا لكرة القدم في القارة الأفريقية ووضعت “كاف” أمام إمتحان حقيقي من أجل التدخل وإتخاذ إجراءات صارمة في حق المدرب الجزائري عادل عمروش، الذي غير من مواقفه لإرضاء “نظام الكابرانات” بحثا عن وظيفة جديدة في بلده بعدما بات مستقبله مع تنزانيا على كف عفريت.

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