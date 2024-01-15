“الاتحاد الدستوري” يدعو إلى إعادة النظر في شروط الاستفادة من دعم السكن

2024-01-15 / 11:40
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هبة بريس

نوه المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، بانطلاق برنامج الدعم المباشر للسكن.

ودعا الحزب، الحكومة إلى إعادة النظر في بعض شروط الاستفادة من الدعم وتحديدا فرض رخصة السكن( 2023).

وفي سياق متصل، ثمن الحزب صرف أولى دفعات الدعم الاجتماعي المباشر في احترام تام للأجندة الزمنية التي حددها صاحب الجلالة الملك محمد السادس.

كما حث الحكومة على الإسراع في معالجة باقي ملفات الأسر المستحقة لهذا الدعم، والحرص على حل مختلف الإشكالات المرتبطة بهذا الملف لاسيما فيما يتعلق بارتفاع عتبة الاستحقاق.

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‫6 تعليقات

  6. هل ما يشاع عن إجبارية الاداء سنسس هو صحيح لماذا يطلب من اشخاص لم يتوصلوا بالدعم أداء فاتورة شهرية لصوضج قد تتجاوز خمسمائة درهم في بعض الحالات ألا يبدو هذا تناقضا صارخا

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