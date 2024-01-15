طنجة ..اعتقال مضطرب نفسيا اقتحم صالونا للتجميل واغتصب صاحبته
هبة بريس - مكتب طنجة
تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، مساء أمس الأحد 14 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، تظهر عليه علامات الاضطراب النفسي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وكان المشتبه فيه قد ولج صالونا للتجميل وعرّض صاحبته البالغة من العمر 44 سنة للاغتصاب تحت التهديد، قبل أن تسفر إجراءات البحث المنجزة عن تشخيص هويته وتوقيفه.
وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.
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6 تعليقات
يجب الكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية
Mohal wch yediro lih chi haja hit merid
لا حول ولا قوة الا بالله
Ya rebbi salama
Llah yahdi ma khla9 llah yechafih hadchy mangolo
المرضى النفسيون وغيرهم لا يجدون علاجًا ولا مبيتا في المستشفيات الحكومية ولهذا نرى المرضى النفسيين يسرحون في الشوارع وهذا يهدد خطرا على على الساكنة والمرضى الذين لا يجدون علاجًا مضطرين لتسول المحسنين لكي يؤدوا عليهم في المستشفيات الخاصة مادور الحكومة هل تشتغل لحاجات الشعب أم لحاجاتها هي