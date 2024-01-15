طنجة ..اعتقال مضطرب نفسيا اقتحم صالونا للتجميل واغتصب صاحبته

هبة بريس - مكتب طنجة

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة بني مكادة بمدينة طنجة، مساء أمس الأحد 14 يناير الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 23 سنة، تظهر عليه علامات الاضطراب النفسي، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاغتصاب تحت التهديد بالسلاح الأبيض.

وكان المشتبه فيه قد ولج صالونا للتجميل وعرّض صاحبته البالغة من العمر 44 سنة للاغتصاب تحت التهديد، قبل أن تسفر إجراءات البحث المنجزة عن تشخيص هويته وتوقيفه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيه لإجراءات البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الظروف والملابسات المحيطة بهذه القضية.

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