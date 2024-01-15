بركة: “نعمل على الوصول ل 3000 كلم من الطرق السيارة قبل تنظيمنا المونديال”

هبة بريس ـ الدار البيضاء

أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء في تصريح إعلامي بأن الهدف و الطموح الذي تشتغل عليه وزارته بمعية باقي الشركاء هو الوصول لرقم 3000 كيلومتر من الطرق السيارة في أفق سنة 2030.

و أضاف بركة في ذات التصريح بأن بلادنا ستتوفر بحلول سنة 2030 على شبكة من الطرق السيارة تمتد على طول 3000 كلم تغطي جل مناطق المملكة، حيث تم الشروع فعليا في تشييد العديد من المحاور الطرقية الجديدة، وذلك تفعيلات لتوجيهات وتعليمات الملك محمد السادس.

و أوضح الوزير السالف الذكر بأنه حاليا نتوفر على شبكة من الطرق السيارة تمتد على طول 1800 كلم وتغطي ثماني جهات بالمملكة، و الطموح هو بلوغ 3000 كلم في أفق سنة 2030 تزامنا مع احتضان بلادنا نهائيات كأس العالم.

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