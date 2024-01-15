“الممر الأخضر”.. الموافقة على تمويل دراسة مشروع توصيل الهيدروجين الأخضر المغربي لإيطاليا

هبة بريس ـ الدار البيضاء

وافقت الحكومة الإيطالية قبل أيام على تمويل دراسة جدوى مشروع ضخم لتوصيل الهيدروجين الأخضر المنتج في المملكة المغربية للديار الإيطالية من خلال خط أنابيب بحري عملاق سيربط بين البلدين.

و في هذا الصدد، استجابت حكومة إيطاليا لطلبات نواب برلمانيين و خاصة من الحزب الديمقراطي الإيطالي الذين اقترحوا بإصرار ضرورة تنفيذ مشروع خط أنابيب “الممر الأخضر” للاستفادة من الهيدروجين الأخضر المغربي.

و تعتبر موافقة الحكومة الإيطالية على تمويل دراسة جدوى خط أنابيب الممر الأخضر الذي سيكون هدفه الأساسي توصيل الهيدروجين الأخضر المنتج في المغرب إلى ميناء تريست شمال شرق إيطاليا، بمثابة تحول استراتيجي هام في العلاقات الاقتصادية و التجارية بين روما و الرباط.

و يدخل هذا المشروع الكبير ضمن اتفاقية جرى توقيعها قبل أشهر بين البلدين لربط ميناء طنجة المتوسط بميناء تريست، علما أن الهيدروجين الأخضر المغربي بات يغري كبريات الدول و خاصة الأوروبية.

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