أشغال مشروع الطريق السيار الجديد بين الدار البيضاء و الرباط ستنطلق بعد أيام
هبة بريس ـ الدار البيضاء
أكد نزار بركة وزير التجهيز و الماء بأن بلادنا دخلت مرحلة جديدة من المشاريع و الأوراش الكبرى خاصة من حيث الطرق السيارة التي سيتم تشييدها.
و في هذا الصدد، أوضح بركة في تصريح إعلامي بأنه سيتم تمديد شبكة الطرق السيارة بالمغرب لتصل لحدود ثلاثة آلاف كيلومتر في غضون الخمس سنوات المقبلة.
و أضاف الوزير السالف الذكر بأن دراسات الطريق السيار القاري الجديد الذي سيربط بين مدينتي الدار البيضاء و الرباط عبر مطار بنسليمان و الذي سيمر بمحاذاة الملعب الكبير للدار البيضاء شارفت على الانتهاء و ستنطلق أشغال التشييد في أقرب وقت.تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp
3 تعليقات
اتمنى ان يصلحوا طريق La Rocade الموجودة في الدار البيضاء اتجاه دار بوعزة … طريق خطيرة ، حوادث سير يوميا ، اكتظاظ ليس له نظير ، طرق قديمة محفرة وملتويه .. تجد فيها الشاحنات تزدحم مع السيارات و العربات … والله انها محنة يومية ، وساعات في الجحيم لمن يسلك هذه الطريق …
طريق دار بوعزة كارثة بكل المقاييس، زد على ذلك تهور السائقين ،لااحترام لقانون السير
Casanearshor
اكبر الشركات العالمية و المغربية
طريق بوسكورة
أموال طائلة تعود على الجماعة
طرق محفرة ، كانك في سنوات السبعينات من القرن الماضي
والله حتى عيب
طرق الدار البيضاء جحيم
سيروا شوفو الطريق التي تؤدي الى
La Rocade
والله شيء مخجل
فينك يا الوالي الجديد