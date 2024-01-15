العدالة والتنمية: “كنا وسنظل دوما رافضين للتطبيع”

2024-01-15 / 10:00
21
هبة بريس

جدد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التأكيد على موقفه الثابت الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيو.ني.

وحذر المجلس الوطني للحزب، من مخاطر الاختراق الصهيوني، وهو ما تجسده مواقف المجلس الوطني للحزب، وأمانته العامة عبر بياناتها المتتالية بهذا الخصوص، وموقف المجموعة النيابية للحزب التي صوتت ضد اتفاقيات التعاون مع الكيان الصهيوني، ورفضت الانخراط فيما يسمى باللجنة البرلمانية الصداقة المغربية مع الكيان المحتل، ودعت إلى حلها.

وشدد الحزب، مطالبته بإلغاء التطبيع، داعيا إلى قطع جميع علاقات الاتصال والتواصل والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وإغلاق ما يسمى “مكتب الاتصال الإسرائيلي” بالرباط وطرد رئيسه وجميع ممثليه بشكل رسمي، والاستجابة لنبض المجتمع المغربي الرافض للتطبيع.

واستنكر المجلس الوطني ما أقدم عليه ما يسمى مكتب الاتصال المغربي “بتل أبيب”بنشر إعلان مستفز ومعاكس لمطالب الشعب المغربي وللمسيرات والوقفات والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والْمُطَالِبَةِ بقطع كل أنواع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي، وفي الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني الشقيق الأعزل للتقتيل والإبادة الجماعية والتجويع أمام استكبار غير مسبوق للكيان المحتل.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of وزير سينغالي يشيد بنوعية العلاقات التاريخية بين بلاده والمغرب

وزير سينغالي يشيد بنوعية العلاقات التاريخية بين بلاده والمغرب

2024-01-16 / 09:39
Photo of إسبانيا ترحب بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة

إسبانيا ترحب بانتخاب المغرب لرئاسة مجلس حقوق الإنسان التابع…

2024-01-15 / 20:51
Photo of الطالبي العلمي يجري مباحثات على هامش تنصيب الرئيس الجديد لغواتيمالا

الطالبي العلمي يجري مباحثات على هامش تنصيب الرئيس الجديد…

2024-01-15 / 18:17
Photo of “البيجيدي” يدعو إلى إعمال فضيلة العفو الملكي في ملف المحكومين من الصحفيين

“البيجيدي” يدعو إلى إعمال فضيلة العفو الملكي في ملف…

2024-01-15 / 18:11
Photo of السكوري: الجفاف أثر على مناصب الشغل بالعالم القروي

السكوري: الجفاف أثر على مناصب الشغل بالعالم القروي

2024-01-15 / 17:24
Photo of “التوجهات العامة للتنمية الرقمية” على طاولة المجلس الحكومي

“التوجهات العامة للتنمية الرقمية” على طاولة المجلس الحكومي

2024-01-15 / 14:05
Photo of بعد رفض السلطات الإسبانية تجديد إقامتها.. الانفصالية اميناتو حيدر تذرف “دموع التماسيح”

بعد رفض السلطات الإسبانية تجديد إقامتها.. الانفصالية اميناتو حيدر…

2024-01-15 / 12:20
Photo of الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية غواتيمالا

الطالبي العلمي يمثل الملك في حفل تنصيب رئيس جمهورية…

2024-01-15 / 10:35
Photo of “تجمعي”.. يجب مواجهة الوسطاء لحماية الفلاح والمستهلك

“تجمعي”.. يجب مواجهة الوسطاء لحماية الفلاح والمستهلك

2024-01-14 / 14:05
Photo of إسبانيا تكشف عن سفيرها الجديد بالمغرب

إسبانيا تكشف عن سفيرها الجديد بالمغرب

2024-01-13 / 22:58

‫21 تعليقات

  1. باقي عندهم الوجه اللي يخرج ويصرح.
    ثاني أوسخ حكومة مرت على تاريخ المخرب، بعد حكومة أخناتوش.

    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق