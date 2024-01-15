العدالة والتنمية: “كنا وسنظل دوما رافضين للتطبيع”

2024-01-15 / 10:00
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هبة بريس

جدد المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، التأكيد على موقفه الثابت الرافض للتطبيع مع الكيان الصهيو.ني.

وحذر المجلس الوطني للحزب، من مخاطر الاختراق الصهيوني، وهو ما تجسده مواقف المجلس الوطني للحزب، وأمانته العامة عبر بياناتها المتتالية بهذا الخصوص، وموقف المجموعة النيابية للحزب التي صوتت ضد اتفاقيات التعاون مع الكيان الصهيوني، ورفضت الانخراط فيما يسمى باللجنة البرلمانية الصداقة المغربية مع الكيان المحتل، ودعت إلى حلها.

وشدد الحزب، مطالبته بإلغاء التطبيع، داعيا إلى قطع جميع علاقات الاتصال والتواصل والتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، وإغلاق ما يسمى “مكتب الاتصال الإسرائيلي” بالرباط وطرد رئيسه وجميع ممثليه بشكل رسمي، والاستجابة لنبض المجتمع المغربي الرافض للتطبيع.

واستنكر المجلس الوطني ما أقدم عليه ما يسمى مكتب الاتصال المغربي “بتل أبيب”بنشر إعلان مستفز ومعاكس لمطالب الشعب المغربي وللمسيرات والوقفات والفعاليات التضامنية مع الشعب الفلسطيني والْمُطَالِبَةِ بقطع كل أنواع العلاقات مع الكيان الاسرائيلي، وفي الوقت الذي يتعرض فيه الشعب الفلسطيني الشقيق الأعزل للتقتيل والإبادة الجماعية والتجويع أمام استكبار غير مسبوق للكيان المحتل.

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‫13 تعليقات

  2. الاحرى ان يقول كنت ولا زلت في النفاق فقد حدث وكدب واءتمناه وخاننا ووعد فخالف خصيم امة يوم الدين

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  3. سير تلعب أبنكيران وباراكا من النفاق كتدوخنا قوالبي صحيح كول فلوس الحرام وسكت عند الله تخلص والله لاطفوتيه في الدنيا تبقى ديما حازق

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  4. سير تلعب أبنكيران وباراكا من النفاق كتدوخنا قوالبي صحيح كول فلوس الحرام وسكت عند الله تخلص والله لاطفرتيه في الدنيا تبقى ديما حازق

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  5. العدالة والتنمية مواقفها تجسد للطنية وتخاف على بلدها المغرب مع باقي الأحزاب السياسية الأخرى..

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  13. ما جدوى الكلام إن لم يكن مقترنا بالأفعال.ان كان للحزب مبادىء يجب أن يتبث عليها ولا يكون متلونا كالحرباء.العدالة والتنمية صار ضعيفا وخير له أن يتجدد ويسيره مسيرون أقوياء .

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