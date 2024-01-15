ضجة في مصر بسبب الاستعانة بأغنيتين لنانسي واليسا في امتحان جامعي

2024-01-15 / 09:33
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هبة بريس - وكالات

قررت أستاذة بكلية الآداب في جامعة الإسكندرية، الاستعانة بمقتطفات من أغنيتين للمغنيتين اللبنانيتين نانسي عجرم وإليسا، ضمن أسئلة امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي، بمادة علم النفس الشخصي.

فقد استعانت أستاذة مادة علم النفس الشخصي في قسم علم النفس بكلية الآداب، بأجزاء من الأغنيتين لطلاب المستوى الأول، بهدف تطبيق نظريات حول كلمات أغنية نانسي عجرم “حبك سفاح ” والتي جاءت حول نظرية الاحتياجات، بينما جاءت أغنية حالة حب للفنانة إليسا حول نظرية السند لفرويد.

وجاء نص السؤال في الامتحان كالتالي: قالت الفنانة نانسي عجرم في أغنية حبك سفاح.. علشانك ممكن أعيش أسبوع مبكلش ولا أشرب، فما مدى تطابق ذلك، أو اختلافه مع أحد علماء علم النفس الذي وضع نظرية الاحتياجات

وجاء نص السؤال الآخر “قالت الفنانة إليسا في أغنية حالة حب: وأنا جنبك شايفة منك حاجة من ريحة أبويا.. هل هنا يعبر الأب وفقا لنظرية العالم فرويد.. عن نموذج السند والدعم.

فيما تساءل الطلاب والمغردون حول جدوى وجود أسئلة تتعلق بمحتوى الأغنيتين، وما يتربط بهما من الحياة اليومية، مثل التغذية والنوم والحب والاكتمال والاحتياج للسند..

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