القا.تل الصامت ينهي حياة شقيقتين بسلا الجديدة
هبة بريس - الرباط
اهتزت مدينة سلا الجديدة، على وقع مصرع شابتين شقيقتين داخل شقتهما إثر تسرب الغاز من سخان مائي.
وحسب شهود عيان، فقد عثرت عناصر المصالح المحلية، على الشابتين جثتين هامدتين، داخل شقتهما، اثر تسرب الغاز خلال استخدامهما للسخان المائي.
ونقلت المصالح المعنية، جثتي الهالكتين اللتين تستأجران الشقة المذكورة وتقطنان بها معا، قد إخضاعها للتشريح، كما فتح تحقيق للكشف عن ظروف وتفاصيل الوفاة.
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10 تعليقات
اللهم ارحمهما يارب العالمين..
إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجر ذويهم ورزقهم الصبر والسلوان..
سخان الماء الغازي لا ينصح باستعماله لانه قاتل ..
السخان الكهربائي أفضل بكثير من الغازي..
عند اقتناء السخان يحب شراء الجودة العالية وليس التقليد ..
اللهم ارحمهما واغفر لهما يارب العالمين..
الله يرحمهم برحمته الواسعة ان شاء الله،يجد أبعاد قنينة الغاز عن الحمام، ويكون السخان من نوع جديد.
ان لله وان اليه راجعون، الله يرحمهم ان شاء الله تعالى
اللهم ارحمهما، ليس هناك شىء اسمه تسرب الغز بل الاختناق بفعل نقص الاوكسجين و كتة ثناىي اوكسيد الكربون ، يكفي وضع السخان في مكان منعزل
انها مسؤولية الدولة التي ترخص استيراد الاجهزة الغير مسجلة عالميا ،المواطن ليست له دراية بعواقب الاجهزة المفبركة