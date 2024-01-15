طقس الإثنين.. استمرار برودة الجو بمعظم مناطق المملكة

2024-01-15 / 09:06
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هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، اليوم الاثنين، أن تتميز الحالة الجوية عامة باستمرار الطقس البارد نسبيا خلال الصباح والليل فوق مرتفعات الأطلس وجنوب المنطقة الشرقية.

وسيكون الطقس حارا نسبيا بالسهول الشمالية والوسطى، بالأقاليم الجنوبية وشمال المنطقة الشرقية، فضلا عن تشكل كتل ضبابية محلية بالواجهة المتوسطية.

ومن المرتقب، أيضا، أن تكون السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا جنوب البلاد، وقليلة السحب إلى صافية بباقي المناطق، مع دائما تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما محليا بالريف وتناثر غبار محلي بداخل الأقاليم الجنوبية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا، ما بين 00 و07 درجات بمرتفعات الأطلس، وبجنوب المنطقة الشرقية، وبالسفوح الجنوبية الشرقية للبلاد، وما بين 02 و09 درجات بالريف، وبمنطقة السايس، ووالماس وشمال المنطقة الشرقية، فيما ستكون بين 15 و18 درجة بالسواحل الوسطى وغرب و جنوب الأقاليم الصحراوية، وما بين 08 و 13 درجة في ما تبقى من ربوع البلاد.

أما درجات حرارة خلال النهار فستشهد ارتفاعا بمختلف أرجاء المملكة.

أما البحر فسيكون هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بالبوغاز، وهائجا شمال كاب غير، وقليل الهيجان إلى هائج بباقي السواحل.

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