ترامب: نحن على حافة حرب عالمية ثالثة وبإمكاني منعها

وكالات

أعرب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، عن قلقه إزاء الوضع العالمي الراهن، معتبرا أن العالم يواجه الآن تحديات تجعله قريبا من حافة نشوب حرب عالمية ثالثة.

وأكد ترامب على قدرته على منع وقوع هذه الحرب، مشيرا في خطاب ألقاه أمام مناصريه في ولاية أيوا أنه يعلم جيدا كل الأشخاص المعنيين.

وفي تقييمه لإدارة خلفته، جو بايدن، وصف ترامب الولايات المتحدة بأنها أصبحت “دولة ضعيفة وغير فاعلة”، معتبرا أن رأيها لم يعُد محور الاهتمام العالمي.

وأشار إلى عدم كفاءة بايدن واصفا إياه بأنه “لا يعرف كيف يفعل شيئا سوى التلاعب في نتائج الانتخابات”.

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