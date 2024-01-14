أمير قطر: “قتل وتهجير الفلسطينيين خط لا يمكن تجاوزه أو قبوله”

وكالات

قال أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الأحد، إن فلسطين قضية مبدأ وشرف وقتل وتهجير الفلسطينيين خط لا يمكن تجاوزه أو قبوله، وفق مقطع فيديو بث في الجزيرة.

وأعلن رئيس هيئة شؤون الأسرى الفلسطينية قدورة فارس، أن قوات الاحتلال شنت حملات اعتقال واسعة منذ 7 أكتوبر الماضي واحتجزت أكثر من 6000 فلسطيني، وذلك وفقا لوكالة «شهاب» الفلسطينية.

وبدوره،قال أبو عبيدة الناطق الرسمي لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، إن معركة طوفان الأقصى هي معركة الوطن الفلسطيني يقاتل فيها الشعب والمقاومة في خندق واحد.

وتابع أبو عبيدة: “من واجبنا أن نحيط ملياري مسلم في العالم بأن العدو الصهيوني دمر معظم مساجد قطاع غزة”.

وأضاف: “جاءتنا رسائل المقاومة بتوسيع عملياتها في قادم الأيام مع استمرار العدوان على غزة، وأي حديث سوى وقف العدوان على شعبنا ليست له أي قيمة”.

وأكد أبو عبيدة أن مصير العديد من الأسرى في قطاع غزة صار مجهولا خلال الأسابيع الماضية.

وتابع أبو عبيدة: “على الأغلب العديد من الأسرى قد قتلوا، وجيش الاحتلال يتحمل مسؤولية مصيرهم”، مشددا على أن تل أبيب فشلت في تحقيق أهدافها أو تحرير أي أسير لدى المقاومة الفلسطينية.

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