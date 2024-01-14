جوليا روبرتس :” أرفض تصوير مشاهد عارية في الأفلام”

نجلاء مزيان: هبة بريس

كشفت نجمة هوليود جوليا روبرتس خلال مقابلتها مع كاتب سيناريو “نوتينغ هيل”، ريتشارد كيرتس، عن مجموعة من الأمور الخاصة أبرزها جمالها و علاقتها بزوجها.

وقالت روبرتس أنها كرهت ارتداء الملابس كنجمة سينمائية لدرجة أنها اختارت ارتداء ملابسها الخاصة في المشهد الذي تؤدي فيه عبارة الفيلم الشهيرة: “أنا أيضًا مجرد فتاة، أقف أمام شاب، وأطلب منه أن يحبني”.

وصرحت روبرتس أنها ترفض تصوير مشاهد عارية في الأفلام، قائلة: “عدم خلع ملابسي في الأفلام هو خيار أعتقد أنني اتخذته بنفسي”.

وعن جمالها، أشارت روبرتس إلى أن مفتاح الشباب يكمن في الجينات، و الأشخاص، والتجارب التي تُشكّل حياتها، مبرزة أنها تؤمن أيضًا بحب الرجل الصالح.

وأوضحت المملثة الشهيرة: “أعتقد أن زوجي يُحبّني ويهتم بي بطريقة تجعلني أشعر بسعادة غامرة..وفي أي وقت ترى شخصًا سعيدًا، لا يهم عمره.

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