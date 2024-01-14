أكاديمية تطوان تكرم فؤاد ارواضي

مكتب تطوان: هبة بريس

أشرف محمد عواج مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم أمس السبت 13 يناير 2024، بمقر الأكاديمية على مراسم حفل تكريم فؤاد ارواضي الذي شغل منصب المدير الإقليمي بتطوان وتم تعيينه مؤخرا مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس.

وحرص عواج على تقديم التهاني لارواضي متمنيا له التوفيق و التألق في مساره المهني، كما أعرب له عن امتنانه و شكره لما قدمه من خدمات جليلة لمنظومة التربية والتكوين، فضلا عن أخلاقه وكفاءته وتفانيه في العمل.

وبدوره، أعرب فؤاد ارواضي لمدير أكاديمية تطوان عن تقديره وسروره بهذا التكريم، ولما لمسه من تعاون وتقدير طيلة فترة عمله بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وجدير بالذكر أن فؤاد ارواضي بصم على مشوار متميز بالكتابة العامة للوزارة حيث قضى أكثر من عشر سنوات قبل أن يعين رئيسا لمصلحة الميزانية بالمصالح المركزية للوزارة ثم مديرا إقليميا في كل من مديرتي وزان وتطوان حيث قضى أكثر من ثمان سنوات نجح خلالها من تحسين مؤشرات الإقليمين التربوية خاصة في مجال التعليم الأولي وتوسيع العرض المدرسي وتجويد المنظومة التربوية وإرساء حكامة تربوية رائدة.

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