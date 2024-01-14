أكاديمية تطوان تكرم فؤاد ارواضي

2024-01-14 / 21:17
0
مكتب تطوان: هبة بريس

أشرف محمد عواج مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان الحسيمة، يوم أمس السبت 13 يناير 2024، بمقر الأكاديمية على مراسم حفل تكريم فؤاد ارواضي الذي شغل منصب المدير الإقليمي بتطوان وتم تعيينه مؤخرا مديرا للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس مكناس.

وحرص عواج على تقديم التهاني لارواضي متمنيا له التوفيق و التألق في مساره المهني، كما أعرب له عن امتنانه و شكره لما قدمه من خدمات جليلة لمنظومة التربية والتكوين، فضلا عن أخلاقه وكفاءته وتفانيه في العمل.

وبدوره، أعرب فؤاد ارواضي لمدير أكاديمية تطوان عن تقديره وسروره بهذا التكريم، ولما لمسه من تعاون وتقدير طيلة فترة عمله بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وجدير بالذكر أن فؤاد ارواضي بصم على مشوار متميز بالكتابة العامة للوزارة حيث قضى أكثر من عشر سنوات قبل أن يعين رئيسا لمصلحة الميزانية بالمصالح المركزية للوزارة ثم مديرا إقليميا في كل من مديرتي وزان وتطوان حيث قضى أكثر من ثمان سنوات نجح خلالها من تحسين مؤشرات الإقليمين التربوية خاصة في مجال التعليم الأولي وتوسيع العرض المدرسي وتجويد المنظومة التربوية وإرساء حكامة تربوية رائدة.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of طنجة..شخص يقتل شقيقه بطعنة سكين بمنطقة “اجزناية “

طنجة..شخص يقتل شقيقه بطعنة سكين بمنطقة “اجزناية “

2024-01-14 / 20:53
Photo of البيضاء..توقيف مستخدم أضرم النار عمدا بغرض السرقة

البيضاء..توقيف مستخدم أضرم النار عمدا بغرض السرقة

2024-01-14 / 20:05
Photo of “الوسيط “تنوه برئاسة المغرب لمجلس حقوق الانسان وترجو عفوا شاملا على معتقلي “حراك الريف”

“الوسيط “تنوه برئاسة المغرب لمجلس حقوق الانسان وترجو عفوا…

2024-01-14 / 18:24
Photo of تزنيت : حجز 15 طن من المواد الغذائية المدعمة

تزنيت : حجز 15 طن من المواد الغذائية المدعمة

2024-01-14 / 16:36
Photo of صديقي يطلع على تقدم البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار زلزال الحوز بإقليم تارودانت

صديقي يطلع على تقدم البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار…

2024-01-14 / 15:57
Photo of السنة الأمازيغية ..انطلاق تسجيل المواليد بحرف ” تيفيناغ”

السنة الأمازيغية ..انطلاق تسجيل المواليد بحرف ” تيفيناغ”

2024-01-14 / 14:58
Photo of “تجمعي”.. يجب مواجهة الوسطاء لحماية الفلاح والمستهلك

“تجمعي”.. يجب مواجهة الوسطاء لحماية الفلاح والمستهلك

2024-01-14 / 14:05
Photo of ثوران جديد لبركان في آيسلندا

ثوران جديد لبركان في آيسلندا

2024-01-14 / 13:35
Photo of رأس السنة الأمازيغية.. خصوصية منطقة الريف الأوسط في تخليد “الحاكوز”

رأس السنة الأمازيغية.. خصوصية منطقة الريف الأوسط في تخليد…

2024-01-14 / 12:51
Photo of عاجل..مصرع شخصين واصابة آخرين حالتهم حرجة في حادثة سير خطيرة بطنجة (صور)

عاجل..مصرع شخصين واصابة آخرين حالتهم حرجة في حادثة سير…

2024-01-14 / 10:29

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق