تنصيب أول علامة تشوير بالأمازيغية بالمغرب بهذه الجماعة

ع.اللطيف بركة: هبة بركة

بالموازاة مع احتفال الشعب المغربي لأول مرة بإقرار ملكي برأس السنة الأمازيغية ” 2974 » وإعلان 14 يناير عطلة رسمية ، تم يوم امس السبت 13 يناير الجاري ، تنصيب اول علامة تشوير بالمغرب وذلك بالجماعة الترابية الدشيرة الجهادية التابعة اداريا لعمالة انزكان ايت ملول.

وقد تم تنصيب علامة تشوير ( قف ) المكتوبة باللغة الأمازيغية في منطقة تاسيلا بمدينة الدشيرة بحضور عدد من المنتخبين والسلطات ورؤساء مصالح خارجية بعمالة انزكان ايت ملول .

وتأتي هذه الخطوة في إطار فعاليات الانطلاقة الرسمية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمجال الترابي للجماعة المذكورة ، وتوقيع 3 مذكرات إدارية بالجماعة، الأولى عبارة عن مذكرة إدارية موجهة لمصلحة الحالة المدنية بخصوص تسهيل تسجيل الأسماء بالأمازيغية للمواليد الجدد، بينما المذكرة الثانية موجهة لقسم التعمير والتجهيزات بخصوص تبليغ منجزي المشاريع بالدشيرة الجهادية باعتماد علامات التشوير باللغة الأمازيغية.

وإلى جانب ذلك، تم توقيع مذكرة إدارية موجهة لمصلحة الشرطة الإدارية بحث المؤسسات الاقتصادية والمالية والعيادات والمصحات وأصحاب الصيدليات والتجار والمقاهي على كتابة أسماء مؤسساتهم بالأمازيغية.

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