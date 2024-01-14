تنصيب أول علامة تشوير بالأمازيغية بالمغرب بهذه الجماعة

2024-01-14 / 21:41
2
ع.اللطيف بركة: هبة بركة

بالموازاة مع احتفال الشعب المغربي لأول مرة بإقرار ملكي برأس السنة الأمازيغية ” 2974 » وإعلان 14 يناير عطلة رسمية ، تم يوم امس السبت 13 يناير الجاري ، تنصيب اول علامة تشوير بالمغرب وذلك بالجماعة الترابية الدشيرة الجهادية التابعة اداريا لعمالة انزكان ايت ملول.

وقد تم تنصيب علامة تشوير ( قف ) المكتوبة باللغة الأمازيغية في منطقة تاسيلا بمدينة الدشيرة بحضور عدد من المنتخبين والسلطات ورؤساء مصالح خارجية بعمالة انزكان ايت ملول .

وتأتي هذه الخطوة في إطار فعاليات الانطلاقة الرسمية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بالمجال الترابي للجماعة المذكورة ، وتوقيع 3 مذكرات إدارية بالجماعة، الأولى عبارة عن مذكرة إدارية موجهة لمصلحة الحالة المدنية بخصوص تسهيل تسجيل الأسماء بالأمازيغية للمواليد الجدد، بينما المذكرة الثانية موجهة لقسم التعمير والتجهيزات بخصوص تبليغ منجزي المشاريع بالدشيرة الجهادية باعتماد علامات التشوير باللغة الأمازيغية.
وإلى جانب ذلك، تم توقيع مذكرة إدارية موجهة لمصلحة الشرطة الإدارية بحث المؤسسات الاقتصادية والمالية والعيادات والمصحات وأصحاب الصيدليات والتجار والمقاهي على كتابة أسماء مؤسساتهم بالأمازيغية.

تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Google News تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp

مقالات ذات صلة

Photo of أكاديمية تطوان تكرم فؤاد ارواضي

أكاديمية تطوان تكرم فؤاد ارواضي

2024-01-14 / 21:17
Photo of طنجة..شخص يقتل شقيقه بطعنة سكين بمنطقة “اجزناية “

طنجة..شخص يقتل شقيقه بطعنة سكين بمنطقة “اجزناية “

2024-01-14 / 20:53
Photo of البيضاء..توقيف مستخدم أضرم النار عمدا بغرض السرقة

البيضاء..توقيف مستخدم أضرم النار عمدا بغرض السرقة

2024-01-14 / 20:05
Photo of “الوسيط “تنوه برئاسة المغرب لمجلس حقوق الانسان وترجو عفوا شاملا على معتقلي “حراك الريف”

“الوسيط “تنوه برئاسة المغرب لمجلس حقوق الانسان وترجو عفوا…

2024-01-14 / 18:24
Photo of تزنيت : حجز 15 طن من المواد الغذائية المدعمة

تزنيت : حجز 15 طن من المواد الغذائية المدعمة

2024-01-14 / 16:36
Photo of صديقي يطلع على تقدم البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار زلزال الحوز بإقليم تارودانت

صديقي يطلع على تقدم البرنامج الاستعجالي للتخفيف من آثار…

2024-01-14 / 15:57
Photo of السنة الأمازيغية ..انطلاق تسجيل المواليد بحرف ” تيفيناغ”

السنة الأمازيغية ..انطلاق تسجيل المواليد بحرف ” تيفيناغ”

2024-01-14 / 14:58
Photo of “تجمعي”.. يجب مواجهة الوسطاء لحماية الفلاح والمستهلك

“تجمعي”.. يجب مواجهة الوسطاء لحماية الفلاح والمستهلك

2024-01-14 / 14:05
Photo of ثوران جديد لبركان في آيسلندا

ثوران جديد لبركان في آيسلندا

2024-01-14 / 13:35
Photo of رأس السنة الأمازيغية.. خصوصية منطقة الريف الأوسط في تخليد “الحاكوز”

رأس السنة الأمازيغية.. خصوصية منطقة الريف الأوسط في تخليد…

2024-01-14 / 12:51

‫2 تعليقات

  1. لاحول ولاقوة الا بالله هذا هو النجاح والانتصار بالله عليكم اعطوني فائدة واحدة من هدا الشي علامة قف بالعربيه كافية لان المغزى منها واضح الله المستعان اصبحنا في زمن التفاهات

    2
    رد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق