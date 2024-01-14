طنجة..شخص يقتل شقيقه بطعنة سكين بمنطقة “اجزناية “
هبة بريس - مكتب طنجة
اهتزت منطقة “اجزناية” اليوم الأحد على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب في العشرينات من العمر على يد شقيقه .
وبحسب المعطيات المتوفرة، فالجاني أقدم على توجيه طعنات قاتلة بواسطة سكين لشقيقه على مستوى العنق تسبب في مصرعه بعين المكان .
وتجهل الى حدود كتابة هاته الاسطر دوافع الجريمة، حيث تعكف مصالح الدرك الملكي على فك ملابساتها وظروفها، في وقت تم فيه نقل جثة الضحية الى مستودع الأموات بطنجة .
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6 تعليقات
اللهم هذآ منكر هل نحن دولة إسلامية يسود فيها الأخوة والمحبة ام نحن نعيش في غابة يملؤها المتوحشين حسبنا الله ونعم الوكيل.
حتى وإن كانت الأسباب لآ يمكنه أن يقوم بمثل هذه الجريمة البشعة والمؤلمة لآ حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إن لله وإن إليه راجعون.
ربما القاتل مريض نفسي مما تسبب في قتل أخيه والله اعلم ولكن رغم ذالك كان على الأسرة مراقبة تحركاته.
يجب على السلطات الأمنية أن تجري عملية البحث الدقيق للوصول إلى الحقيقة وسبب قتل الاخ لأخيه لأن اكيد وراء ذالك سبب.
يجب على السلطات القضائية ان تحكم عليه بالاعدام بدون رحمة ولا شفقة لأنه لم يتعاطف مع أخيه ولكم واسع النظر في أخيه الذي ذهب ضحيه.
نطالب بحكمه أقصى عقوبة مستحقة حتى يكون عبرة لغيره ومن تعدى حدود آلله ، اللهم أرحم أخيه واغفر له واجعل قبره روضة من رياض الجنة مع الصديقين والشهداء وحسن اولئك رفيقا إن لله وإن إليه راجعون ولا حولة ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.