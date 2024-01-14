100 يوم من العدوان.. أبوعبيدة: دمرنا 1000 آلية إسرائيلية والعدو يتحمل مسؤولية مصير أسراه

2024-01-14 / 20:30
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هبة بريس

قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن عناصر القسام استهدفوا نحو 1000 آلية عسكرية منذ بداية الحرب قبل 100 يوم.

وخلال خروجه الأخير بمناسبة مرور 100 يوم على العدوان على غزة، ذكر أبو عبيدة أن “جل ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة هو من صنع كتائب القسام”،وتابع: “أي حديث قبل وقف العدوان ليس له قيمة”.

وقال أبو عبيدة إن “مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو (الإسرائيلي) بات مجهولا خلال الأسابيع الأخيرة، أما الباقون فدخلوا جميعا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني، وعلى الأغلب سيكون العديد منهم قتل مؤخرا، فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وخطير كل ساعة”.

وشدد أبو عبيدة على أن “قيادة العدو وجيشه يتحملان كامل المسؤولية عن هذا الملف”.

وأضاف: “نحيي المقاومة في لبنان واليمن والعراق وننعى شهداءهم.. أبلغنا من جهات عدة في جبهات المقاومة بأنهم سيوسعون ضرباتهم للعدو في قابل الأيام”.

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‫6 تعليقات

  6. قهرتونا بالكذب والدعاية الفارغة من قطر وشعب غزة تتم ابادته .والشعوب تتفرج على هذه الابادة الحماعية من فضائيات وجدتها فرصة لتحقيق اهدافهابحيث تروج لنا انتصارا مسموما مثل ما حدث في 1967عندما اوهمونا بانهم على ابواب تل ابيب لينكشف الغطاء عن الحقيقة المرة.الضحايا اليوم المعلنة حوالي 24000 هذا بدون حساب من هم في عدد المفقودين ومن حين لاخر يطلعون علينا بخبر قتل ضابط اسرائيلي انها معادلة تبعث على الشفقة.

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