100 يوم من العدوان.. أبوعبيدة: دمرنا 1000 آلية إسرائيلية والعدو يتحمل مسؤولية مصير أسراه

هبة بريس

قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن عناصر القسام استهدفوا نحو 1000 آلية عسكرية منذ بداية الحرب قبل 100 يوم.

وخلال خروجه الأخير بمناسبة مرور 100 يوم على العدوان على غزة، ذكر أبو عبيدة أن “جل ما استهدفنا به العدو من ذخائر وأسلحة هو من صنع كتائب القسام”،وتابع: “أي حديث قبل وقف العدوان ليس له قيمة”.

وقال أبو عبيدة إن “مصير العديد من أسرى ومحتجزي العدو (الإسرائيلي) بات مجهولا خلال الأسابيع الأخيرة، أما الباقون فدخلوا جميعا نفق المجهول بفعل العدوان الصهيوني، وعلى الأغلب سيكون العديد منهم قتل مؤخرا، فيما لا يزال الباقون في خطر داهم وخطير كل ساعة”.

وشدد أبو عبيدة على أن “قيادة العدو وجيشه يتحملان كامل المسؤولية عن هذا الملف”.

وأضاف: “نحيي المقاومة في لبنان واليمن والعراق وننعى شهداءهم.. أبلغنا من جهات عدة في جبهات المقاومة بأنهم سيوسعون ضرباتهم للعدو في قابل الأيام”.

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